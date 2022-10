Ruim 200 Oekraïense culturele bezienswaardigheden beschadigd

Door de oorlog in Oekraïne zijn meer dan tweehonderd culturele bezienswaardigheden in het land beschadigd of zelfs volledig verwoest. VN-organisatie UNESCO heeft dit vastgesteld met behulp van satellietbeelden.

De zeven bezienswaardigheden die op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staan, hebben vooralsnog geen schade opgelopen sinds de het uitbreken van de oorlog eind februari. Onder de 207 getroffen bezienswaardigheden zijn onder meer 88 religieuze locaties, 15 musea en 18 monumenten.

UNESCO praat met de Oekraïense regering over het mogelijk verwijderen van cultureel erfgoed uit het land, om het gedurende de oorlog elders te beschermen. Volgens de organisatie gaat het om een “moeilijk besluit” en moeten de collecties eerst naar veiligere delen van Oekraïne worden gebracht.