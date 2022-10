Ruim 712.000 mensen zien vastgelijmde activist bij Jinek

Ruim 712.000 mensen hebben dinsdagavond gezien hoe een klimaatactivist van Extinction Rebellion zichzelf live aan de tafel van de RTL 4-talkshow Jinek vastlijmde. Daarmee was het net niet de best bekeken talkshow van de avond, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Actievoerder Jelle de Graaf was aanwezig om het te hebben over de recente acties in musea waarbij etenswaren op kunst werden gegooid en activisten zich aan muren vastlijmden. Hij klom tijdens het gesprek plots op tafel, smeerde zijn handen in met lijm en ging vlak voor de neus van presentator Beau van Erven Dorens zitten.

Van Erven Dorens, die de presentatie overnam vanwege een zieke Eva Jinek, bleef rustig maar noemde de actie “niet heel sympathiek en beschaafd”. Tijdens een reclameblok werd De Graaf van tafel gehaald.

De best bekeken talkshow was dinsdag Vandaag Inside op SBS6 met 716.000 kijkers. Op1 op NPO 1 volgt met 582.000 belangstellenden.

Op primetime gingen met iets meer dan een miljoen de meeste kijkers naar Opsporing Verzocht (NPO 1). De Avondshow met Arjen Lubach bleef daar net onder. RTL 4 bereikte met Bureau Arnhem 811.000 kijkers, terwijl Familie Gillis: Massa is Kassa op SBS6 goed was voor 615.000 kijkers.