Vrienden van De Kuip: snel aan de slag met modernisering De Kuip

Kees Lau, voorzitter van stichting Vrienden van De Kuip wil dat de club zo snel mogelijk aan de slag gaat om het huidige onderkomen van Feyenoord te moderniseren. Hij reageert met “gemengde gevoelens” op de uitspraak van de Raad van State waarin het bestemmingsplan Feyenoord City is vernietigd.

Lau noemt het besluit van de Raad van State begrijpelijk en goed. “Toch staan we niet te juichen, want dit stadionplan kent enkel verliezers. We roepen iedereen die Feyenoord en De Kuip een warm hart toedraagt op samen te werken om zo snel mogelijk aan de slag te gaan met de modernisering van De Kuip.”

Lau pleit voor een gefaseerde aanpak. “Eerst moet achterstallig onderhoud worden gepleegd. Als dat is gedaan, kun je denken aan het aanbrengen van verbeteringen. Hierna is het tijd voor een ingrijpende modernisering om van De Kuip weer een state of the art voetbaltempel te laten zijn voor de lange termijn.”

De stichting Vrienden van De Kuip was een van de partijen die bezwaar maakten tegen het bestemmingsplan Feyenoord City.