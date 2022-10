Zwarte rookwolken boven Maastricht door Belgische brand

Boven Maastricht hangen woensdag aan het einde van de middag grote zwarte rookwolken, afkomstig van een brand in een recyclebedrijf in Lanaken, vlak over de grens. De brandweer roept inwoners op ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. In sommige wijken van Maastricht stinkt het behoorlijk.

De oorzaak van de brand is niet bekend. Volgens de brandweer liggen ook andere gemeenten rond Maastricht onder de rook. Volgens de Veiligheidsregio Zuid-Limburg trekt de rook naar het noordoosten, in de richting van onder meer Geulle, Beek en Geleen. Een woordvoerder van de veiligheidsregio meldt dat er metingen worden gedaan om duidelijk te krijgen wat er in de rook zit.

Het gebied van de rookwolk van de brand is groter dan eerder gedacht. De rook gaat ook over de Duitse grens.

De enorme rookwolken zijn al van verre te zien.