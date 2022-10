Famke Louise: Roddelpraat heeft mijn kraamtijd kapotgemaakt

Famke Louise is bij de behandeling van het hoger beroep van haar zaak tegen Roddelpraat geĆ«motioneerd geraakt. De zangeres betoogde dat de aandacht voor haar in het YouTube-programma haar kraamtijd heeft verpest. “Ik was net twee weken eerder bevallen en toen kreeg ik dit allemaal over me heen”, zei de artieste in het gerechtshof van Amsterdam.

De zaak draait om een uitzending van Roddelpraat waarin de mannen achter het kanaal, Jan Roos en Dennis Schouten, begin dit jaar een niet-uitgebracht nummer van Famke Louise lieten horen. Ook suggereerden ze dat de zangeres in het liedje zegt dat ze is misbruikt door haar voormalige manager Ali B.

In maart oordeelde de rechter dat Roddelpraat de uitzending offline moest halen en een rectificatie moest plaatsen. Door het delen van het nummer hadden Roos en Schouten zich schuldig gemaakt aan “zowel auteursrechtinbreuk als onrechtmatig handelen”. Roos en Schouten gingen in beroep tegen deze uitspraak, omdat ze een filmpje in handen hadden gekregen waaruit blijkt dat er geen inbreuk is gepleegd op het auteursrecht omdat ze het voor meerdere mensen had gezongen op een verjaardagsfeestje. Tijdens de zitting van donderdag werd het bewuste filmpje getoond en eiste het duo dat het eerdere vonnis van de rechter wordt vernietigd.

De rechter stelde beide partijen nog voor om de zaak op een andere manier op te lossen, maar dit bleek na een kort overleg tussen de advocaten onmogelijk.

Het hof doet op 29 november schriftelijk uitspraak.