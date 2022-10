Herinneringen Top 50 concert voor Alzheimer Nederland

Op 12 maart 2023 vindt het eerste Herinneringen Top 50 Concert plaats in de Ziggo Dome in Amsterdam. Anouk, Brigitte Kaandorp, Waylon en vele andere artiesten zingen de Nederlandse liedjes waaraan het publiek de mooiste herinneringen heeft. Vanaf vandaag kun je stemmen op de Top 50. Gastheren van het Herinneringen Top 50 Concert zijn Veldhuis & Kemper.

Muziekherinneringen

Het publiek bepaalt het muzikale programma van het Herinneringen Top 50 Concert door op herinneringentop50.nl een stem uit te brengen. De Top 50 van Nederlandse muziekherinneringen waarop het meest is gestemd, wordt tijdens het concert live bekendgemaakt.

Artiesten

De nummers worden gezongen door bekende Nederlandse artiesten uit de wereld van kleinkunst en pop. Deze nieuwe idolen en gevierde namen staan met elkaar symbool voor de diversiteit en rijkdom van het Nederlandse lied. Tijdens een onvergetelijke avond in de Ziggo Dome treden zij in bijzondere combinaties op, waardoor tijdens het zingen van de mooiste Nederlandse muziekherinneringen ook weer nieuwe herinneringen ontstaan. Onder meer Anouk, Brigitte Kaandorp, Waylon, Nick Schilder, Willeke Alberti, Douwe Bob, Ruth Jacott, MEAU, Yuki en Veldhuis & Kemper zetten zich belangeloos in voor het concert. Komende weken maken we nog meer namen bekend.

Alzheimer Nederland

Het Herinneringen Top 50 Concert wordt georganiseerd voor en door Alzheimer Nederland. Bij Alzheimer Nederland weten we als geen ander hoe waardevol herinneringen zijn. En hoe belangrijk het is deze te koesteren, omdat het niet vanzelfsprekend is dat ze voor altijd bij je blijven. Alzheimer Nederland geeft met het Herinneringen Top 50 Concert betekenis aan de waarde en kracht van muziekherinneringen.

De opbrengst van het concert gaat naar Alzheimer Nederland, om dementie te stoppen.

Persoonlijke betekenis

Voor Richard Kemper, één van de gastheren van de Herinneringen Top 50, heeft het concert een speciale betekenis. “In onze familie maken we dementie van zeer dichtbij mee. We ervaren dagelijks wat een impact het heeft als iemand afscheid moet nemen van persoonlijke herinneringen. Ik merk dat dementie een onderwerp is dat soms lastig bespreekbaar is, maar naast verdriet levert het ons als familie ook dierbare momenten op. Muziek is een prachtig middel om in donkere én lichte tijden verbonden te blijven. Daarom zetten Remco en ik ons graag in voor het Herinneringen Top 50 Concert. Het wordt een avond om nooit te vergeten!”

Stemmen vanaf nu op herinneringentop50.nl. Tickets voor het Herinneringen Top 50 Concert zijn vanaf nu verkrijgbaar via Ticketmaster.