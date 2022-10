Leger des Heils biedt warme kamer aan wegens hoge energierekening

Wie deze winter in de knel komt door de stijgende inflatie of zich zorgen maakt over de hoge energierekening, kan terecht bij het Leger des Heils. De hulporganisatie verruimt vanaf 1 november de openingstijden van ruim honderd buurthuiskamers. Het Leger des Heils wil zo ‘warme plekken’ aanbieden aan mensen die noodgedwongen de kachel uitlaten omdat ze anders de energierekening niet meer kunnen betalen.

“Van de aangekondigde steunpakketten gaan veel mensen pas begin volgend jaar iets merken”, zegt de voorzitter van het Leger des Heils Harm Slomp. “Daarom denken we dat het juist nu nodig is om onze deuren extra open te zetten. Zo hoeft niemand deze winter in de kou te zitten.” In de buurthuiskamers kunnen mensen volgens de organisatie werken, elkaar ontmoeten, huiswerk maken of spelletjes doen.

Het Leger des Heils roept andere maatschappelijke organisaties en instanties op om ook een warme ruimte aan te bieden. Eerder gaven kerken in Amsterdam daar al gehoor aan. Ook meerdere bibliotheken hebben zich bij het initiatief aangesloten. “We hopen dat er op deze manier zoveel mogelijk verschillende warme kamers beschikbaar komen”, aldus Slomp.

Op warmekamers.nl kan er gezocht worden naar een kamer in de buurt. Organisaties kunnen daar ook terecht om zich voor deze actie aan te melden. Vanwege de verruiming van de openingstijden is het Leger des Heils daarnaast ook op zoek naar vrijwilligers.