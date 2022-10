Man die zich vastplakte aan schilderij Vermeer is bekende activist

De man die zichzelf donderdag vastplakte aan het beroemde schilderij Meisje met de parel van Johannes Vermeer in het Haagse Mauritshuis is de Belgische klimaatactivist Wouter M., zo blijkt uit onderzoek van het ANP. De organisatoren van de actie zeggen dat ze dit schilderij hebben uitgezocht om zoveel mogelijk reuring te veroorzaken. Eigenlijk zou het plan geweest zijn om er ook soep tegenaan te gooien.

Op beelden van de actie is te zien hoe Wouter M. zijn hoofd vastplakte aan het glas voor het schilderij. Een ander, volgens een woordvoerder van de actievoerders ene David, goot vervolgens soep over M. heen. Daarna plakte hij zichzelf aan de muur en legde hij hun motieven uit. De derde man die is opgepakt, heeft de actie gefilmd.

Woordvoerder Xavier De Wannemaker zegt dat Meisje met de parel puur is uitgekozen omdat dit het beroemdste schilderij is dat de activisten konden bedenken, mede dankzij de film die erover is gemaakt. “Hoe bekender, hoe meer aandacht.” De actie heeft volgens hem niets met Nederland te maken en ook niet met het Mauritshuis. Van het feit dat het museum in het verleden gesponsord werd door Shell waren ze volgens De Wannemaker “niet op de hoogte”.

Bij een vergelijkbare actie van de Britse tak van Just Stop Oil werd soep tegen de Zonnebloemen van Vincent van Gogh gegooid. Dat waren de activisten in het Mauritshuis volgens hun woordvoerder aanvankelijk ook van plan. De Wannemaker denkt dat daarvan is afgezien omdat ze ervan uitgingen dat er ook glas voor de lijst zat, in plaats van alleen voor het schilderij. Als er helemaal geen glas voor had gezeten, hadden ze dit werk naar eigen zeggen niet gekozen.

De activisten droegen tijdens de actie shirts van de actiegroep Just Stop Oil. De Britse actiegroep meldde echter eerder op de dag dat zij niet achter de actie zitten. De Wannemaker bevestigt dat. Hij zegt dat het gaat om een zelfstandig opererende spin-off van de Belgische tak van Extinction Rebellion, die dit soort acties volgens hem niet doet. In een persbericht wordt gezegd dat de activisten vinden dat de ernst van de klimaatcrisis dit soort acties rechtvaardigt.

De politie meldt dat er drie mannen zijn opgepakt met de Belgische nationaliteit. Het gaat om een man van 42 en twee mannen van 45 jaar oud. Ze worden verhoord. Wouter M. verstoorde eerder al de Ronde van Vlaanderen door het parcours op te rennen tijdens de eindsprint.