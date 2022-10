Meer zorgmedewerkers meldden zich afgelopen periode ziek

Meer mensen in de zorg hebben zich in het afgelopen kwartaal ziek gemeld dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens Vernet, dat zorgverzuimcijfers verzamelt, was het verzuimpercentage de afgelopen drie maanden 13 procent hoger dan vorig jaar. Zeker in het korte verzuim was een forse stijging te zien.

Directeur Danijela Budimir bij Vernet zegt dat onder meer uitval door personeelskrapte een van de oorzaken is. “Daarnaast was er in september ook sprake van de najaarsgolf van het coronavirus met alsmaar oplopende besmettingscijfers.”

Het gaat in de cijfers om medewerkers van ziekenhuizen, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en verzorging, verpleging en thuiszorg. Vernet is onderdeel van pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM. Sinds het begin van de coronacrisis verzamelt Vernet regionale en landelijke cijfers van het verzuim en personeelsverloop in de zorgsector.