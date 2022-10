Meerdere gewonden bij botsing tussen trams in Rotterdam

In Rotterdam zijn donderdagmiddag meerdere mensen gewond geraakt doordat een tram op een andere tram botste op de Schiekade. Vijf personen zijn lichtgewond geraakt en konden ter plekke worden nagekeken door ambulancemedewerkers. Vier mensen moesten naar het ziekenhuis worden vervoerd. In totaal zaten er twintig mensen in de twee trams.

De trams botsten ter hoogte van de Heer Bokelweg. Een woordvoerder van de Rotterdamse vervoerder RET laat weten dat de trams ontspoord zijn door het ongeval en weggetakeld moeten worden. Op beelden van lokale media is te zien dat er aanzienlijke schade is. Er liggen onder meer glas en panelen van de trams op de trambaan.

Getuigen zeggen tegen de regionale omroep Rijnmond dat de verwondingen van de slachtoffers uiteenlopen van glas in het gezicht tot botbreuken. Volgens de politie hoefde er op het eerste gezicht niemand met spoed naar het ziekenhuis. Onder de gewonden zijn zowel passagiers als medewerkers van de RET.

De Schiekade is vanaf het Hofplein in het centrum van Rotterdam afgesloten vanwege het ongeval. De politie doet onderzoek en trams in de buurt worden omgeleid. De RET verwacht dat de stremming zeker nog enige uren zal gaan duren. Het is nog onbekend hoe het ongeval kon gebeuren.