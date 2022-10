OM eist taakstraf en stadionverbod na rellen AZ-stadion

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag bij de politierechter in Alkmaar een taakstraf van 240 uur, drie maanden voorwaardelijke celstraf en 500 euro boete geëist tegen een 24-jarige man uit Alkmaar, die eind vorig jaar betrokken zou zijn geweest bij rellen rond de voetbalwedstrijd AZ-NEC. Ook vroeg de aanklager een proeftijd van drie jaar en een stadionverbod van vijf jaar.

De Alkmaarder was donderdagochtend de eerste van veertien AZ-supporters die deze en begin komende week terechtstaan om hun vermeende aandeel bij de rellen, die plaatshadden op 21 november. Een groep van circa 150 aanhangers trok die dag op richting het stadion van AZ, waar de thuisclub in verband met aangescherpte coronamaatregelen zonder publiek de wedstrijd tegen NEC afwerkte.

Volgens verklaringen van aanwezige politieagenten en stewards werden vanuit de groep leuzen geroepen en werd direct met vuurwerk gegooid. Een deel van de AZ-aanhangers drong uiteindelijk het stadion binnen, stak ook daar vuurwerk af, stichtte brand en betrad zelfs even het veld. De wedstrijd werd om die reden korte tijd stilgelegd.

In de rechtbank toonde het OM een compilatie van beelden van de ongeregeldheden. De officier van justitie sprak daarna van een gearrangeerde “explosie van geweld”. Eerder op de dag had een grote groep AZ-aanhangers zich al bij een café verzameld. Rond het stadion stonden de bewuste avond vijf agenten en een handjevol stewards paraat om toezicht te houden na berichten over een mogelijke vuurwerkactie door de AZ-fans. Een van de politiemannen zei achteraf dat het voelde alsof hij in een “oorlogsgebied” zat. Drie agenten en stewards dienden na afloop schadeclaims in.

De veertien AZ-fans die voor de rechter zijn gedaagd zijn voor het grootste deel achteraf herkend op camerabeelden en herleid aan de hand van berichtenverkeer in een appgroep. De zwaarste verdenkingen zijn tegen de 24-jarige Alkmaarder die als eerste moest voorkomen. Hij wordt ervan verdacht zwaar vuurwerk naar de politie en de stewards te hebben gegooid, het stadion te zijn binnengedrongen en daar een steward te hebben bedreigd.

Bij de politie beriep de man, in het bezit van een bescheiden strafblad en een eerder opgelegd stadionverbod, zich op zijn zwijgrecht. In de rechtbank zei hij er de bewuste avond helemaal niet bij te zijn geweest. Dat hij zou zijn herkend, zei hem niets: “Mensen kunnen zich vergissen.”

Zijn advocaat vroeg vrijspraak. De politierechter doet in alle zaken komende maandag uitspraak.