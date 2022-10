Onderzoek: Nederlanders gedragen zich duurzamer dan 2 jaar terug

Nederlanders vertonen duurzamer gedrag dan twee jaar geleden. De gemiddelde Nederlander vliegt en rijdt minder, eet minder vaak vlees en staat minder lang onder de douche, meldt I&O research op basis van een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Binnenlands Bestuur. Ook kopen Nederlanders vaker tweedehands kleding.

Het verschil in gedrag komt deels voort uit ‘duurzamer denken’, maar ook uit financiĆ«le overwegingen of coronamaatregelen, aldus de onderzoekers. Dat verschilt wel per leeftijdscategorie en opleidingsniveau. Zo zijn hoger opgeleiden en jongeren vaker duurzaam ‘uit overtuiging’, en lijken lager en middelbaar opgeleiden pas mee te doen als duurzaam gedrag ook kostenbesparend is, bijvoorbeeld door te besparen op energie of minder lang te douchen.

Op basis van een berekening van een zogenoemde CO2-voetafdruk, daalde de gemiddelde CO2-uitstoot van Nederlanders vergeleken met 2019 met 13 procent, bijvoorbeeld omdat er minder gebruik wordt gemaakt van vervoer. Die daling is het grootst onder jongeren tot 24 jaar: daar nam de uitstoot af met 21 procent.

Verder vindt bijna de helft van de Nederlanders dat het kabinet meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Aan de andere kant is er echter ook een toename van het aandeel mensen dat vindt dat het kabinet juist minder moet doen. 10 procent vond dat eind 2021, nu is dat aandeel 19 procent. “Dit zijn vaak Nederlanders met een lager- en middelbare opleiding, en het zijn vaak rechts-conservatieve kiezers (kiezers van PVV, BBB, JA21 en FVD). Deze groep zal niet makkelijk op argumenten te verleiden zijn tot duurzamer gedrag, waarschijnlijk zijn hier andere middelen (regelgeving, subsidiĆ«ren) voor nodig”, aldus I&O.

Voor het onderzoek werden van 16 tot en met 26 september 2300 Nederlanders ondervraagd.