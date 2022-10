Oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen krijgt ereprijs

De prijs voor Journalist voor de Vrede gaat dit jaar naar oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen. Dat heeft de journalist donderdag bekendgemaakt in Goedemorgen Nederland op NPO 1.

Melissen is vereerd, maar gaf aan “dat het soms een beetje raar voelt om prijzen te winnen met verhalen over ellende van mensen”. De 54-jarige journalist is net terug uit Oekraïne, waar hij verslag heeft gedaan van de oorlog. Daarnaast reisde Melissen in de afgelopen jaren naar onder andere Syrië, Afghanistan, Pakistan en Iran, om daar verslag te doen.

De prijs voor Journalist voor de Vrede wordt sinds 2003 tweejaarlijks uitgereikt door het Humanistisch Vredesberaad, aan een journalist die “bijdraagt aan een cultuur van vrede, geweldloosheid en rechtvaardigheid”.

Melissen krijgt de prijs vrijdag overhandigd in de bibliotheek in Rotterdam. “Ik zie het vooral als stimulans om te blijven berichten over dit soort gebieden”, aldus de oorlogsverslaggever.