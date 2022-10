Schilderij Meisje met de parel in Mauritshuis niet beschadigd

Het beroemde schilderij Meisje met de parel van Johannes Vermeer in het Haagse Mauritshuis is niet beschadigd door de klimaatactie van donderdagmiddag, laat het museum weten in een verklaring. “De staat van het schilderij is door onze restauratoren onderzocht. Gelukkig is het beglaasde meesterwerk niet beschadigd”, staat in een persbericht.

Op een video van het incident is te zien hoe een met een rode vloeistof besmeurde activist zich ogenschijnlijk met zijn hoofd aan het schilderij uit 1665 vastplakt. Een tweede Engelstalige activist merkt op dat het schilderij met glas beschermd is. Het museum bevestigt het vastplakken van iemands hoofd aan het glas en het vastlijmen van iemands hand aan de groene wand naast het schilderij. Ook is er met een vloeistof gegoten, schrijft het Mauritshuis in de verklaring.

“Kunst is weerloos, en het proberen te beschadigen ten behoeve van welk doeleinde dan ook wijst het Mauritshuis ten zeerste af”, aldus het museum. Het schilderij zal “zo snel mogelijk” weer te zien zijn voor publiek. “Tot die tijd blijft deze zaal gesloten voor publiek”, zegt het museum.

Een ANP-verslaggever ter plaatse laat weten dat de afdeling in het Mauritshuis waar het schilderij hangt is afgesloten. Het museum zelf is nog open en er worden nog mensen binnengelaten. De politie liet eerder weten dat drie personen zijn aangehouden “na openlijke geweldpleging tegen goederen”.

De afgelopen weken zijn meerdere schilderijen in diverse Europese landen besmeurd door activisten. Zo werd een schilderij van Monet in een museum in het Duitse Potsdam met aardappelpuree besmeurd. In Londen werd eerder een Van Gogh met tomatensoep overgoten.