Uitbreiding verbod op lhbti-propaganda in Rusland dichtbij

Het Russische parlement heeft donderdag voor een wet gestemd die het bestaande verbod op lhbti-propaganda in het conservatieve land uitbreidt. Waar voorheen lhbti-rechten niet gepromoot mochten worden in het bijzijn van kinderen, geldt dat onder de nieuwe wet voor mensen van alle leeftijden.

Elke gebeurtenis of handeling die wordt beschouwd als een poging om homoseksualiteit te promoten – online, in film of in het openbaar – kan onder de nieuwe wet beboet worden. Volgens mensenrechtenorganisaties komt het neer op elke vorm van lhbti-uiting in het openbaar, schrijft The Moscow Times.

Het eerdere verbod werd in 2013 ingevoerd. De Doema, het Russische parlement, stemde unaniem voor uitbreiding. De wet is er officieel nog niet helemaal doorheen en moet na nog een aantal stemrondes ook door president Vladimir Poetin worden ondertekend.