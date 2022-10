Uslu na bekladding Vermeer: laat ons gezamenlijk erfgoed met rust

Staatssecretaris Gunay Uslu (Media en Cultuur) keurt de bekladding van het schilderij Meisje met de parel van schilder Johannes Vermeer af. Zij benadrukt dat demonstreren een groot goed is, “maar alsjeblieft: laat ons gezamenlijk erfgoed met rust”. Volgens de staatssecretaris is het “aanvallen van weerloze kunstwerken niet de juiste manier” van protest.

Het schilderij, dat hangt in het Mauritshuis in Den Haag, is volgens het museum niet beschadigd geraakt door de actie. Het werk hangt achter een stuk glas. Eerder besmeurden klimaatactivisten de Zonnebloemen van Vincent van Gogh in Londen en een schilderij van Claude Monet in Potsdam. Ook die schilderijen raakten niet beschadigd.