Activisten die schilderij Mauritshuis besmeurden zitten nog vast

De drie activisten die donderdag in het Mauritshuis het beroemde Johannes Vermeer-schilderij Meisje met de parel besmeurden zitten nog vast, meldt de politie vrijdagochtend. De drie hebben de nacht in de cel doorgebracht en moeten nog gehoord worden door de politie. Het Openbaar Ministerie in Den Haag was nog niet direct bereikbaar voor commentaar over de activisten.

De activisten, onder wie de bekende Belgische klimaatactivist Wouter M., lijmden zich onder meer vast aan het glas dat voor het schilderij hangt en aan de muur naast het doek. Ook werd er soep gegoten over de activist die zichzelf aan het glas plakte. Het schilderij zelf raakte niet beschadigd, wel liepen de lijst en de achterplaat door de actie lichte schade op, zei het Mauritshuis donderdag.

Mauritshuis-museumdirecteur Martine Gosselink liet donderdagavond bij Nieuwsuur weten dat de schade te herstellen is. Eerder op donderdag zei het museum al dat het schilderij snel weer te zien is voor het publiek, maar nog niet wanneer.

Tijdens het besmeuren droegen de activisten T-shirts van de Britse actiegroep Just Stop Oil. Ze zouden onderdeel zijn van de Belgische tak van de klimaatgroep. Een van de arrestanten, Wouter M., voerde eerder acties voor het klimaat uit in Belgiƫ. Zo verstoorde hij onder meer de Ronde van Vlaanderen door het parcours op te rennen tijdens de eindsprint.