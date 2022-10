Amsterdam begint volgende week met isolatie 24.000 woningen

Het Amsterdamse stadsbestuur komt met een pakket maatregelen om woningen in de stad versneld te isoleren. Zo worden het komende halfjaar bij 24.000 huishoudens gratis maatregelen getroffen om energie te besparen. Speciale installatieteams gaan vanaf volgende week langs woningen in de buurten waar mensen het zwaarst worden getroffen door de stijgende energieprijzen.

Het stadsbestuur trekt hiervoor 8,5 miljoen euro uit voor het komende jaar. Dat bedrag maakt deel uit van de 32 miljoen euro voor isolatiemaatregelen die het college van burgemeester en wethouders al bij zijn aantreden had aangekondigd. Speciale aandacht is er ook voor verenigingen van eigenaren (vve’s), waarbij verduurzamen vaak moeizaam verloopt. Dit omdat isolatie vaak in één keer moet en lastig wordt als een deel van de bewoners niet kan meedoen. Het college trekt 3 miljoen euro uit om bestuursleden van vve’s beter te informeren en adviseren en om knelpunten op te lossen. De gemeente is ook in gesprek met corporaties en particuliere verhuurders over verduurzaming van woningen.

Volgens verantwoordelijk wethouder Zita Pels is de noodzaak om woningen snel en structureel te isoleren groot. “Door in te zetten op isolatie helpen we Amsterdammers niet alleen deze winter door, maar zorgen we voor structurele verduurzaming van de Amsterdamse woningen die zo hard nodig is.”