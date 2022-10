Belastingkantoor Twente stopt met vragen om interieurfoto’s

Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBK Twente) vraagt bewoners van twee wijken in Enschede niet langer om interieurfoto’s van hun huis. Dat heeft het belastingkantoor aan de gemeente laten weten. De bewoners van de betrokken wijken krijgen vrijdag of zaterdag een brief dat de proef is gestaakt.

GBK Twente vroeg anderhalve week geleden aan de bewoners van een vrijstaande woning of een twee-onder-een-kap huis in die wijken om foto’s van hun interieur op te sturen. Dat was nodig om de waarde van de woningen beter te kunnen bepalen. Bewoners moesten van “elke relevante woonruimte” een foto maken, zodat de staat van onderhoud beoordeeld zou kunnen worden.

De oproep leidde tot een storm van protest en vragen over privacy in de Tweede Kamer. De gemeenteraad van Enschede riep de verantwoordelijk wethouder op om alles in het werk te stellen om deze proef te laten stoppen. Het GBK Twente heeft daar vrijdag gehoor aan gegeven. Wat er gaat gebeuren met foto’s die al waren ingeleverd is volgens een woordvoerder nog onduidelijk.