Brand in loods met campers en caravans in Heerhugowaard

In een loods aan de Middenweg in Heerhugowaard is brand uitgebroken. Er staan campers en caravans in de loods, meldt de veiligheidsregio.

De hele loods staat in brand. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur verder om zich heen grijpt.

Het is donderdagavond de tweede brand in de regio. In Den Helder is de brandweer al uren druk met een zeer grote brand bij een bloembollenbedrijf. Rond 23.00 uur kreeg de brandweer het vuur onder controle, maar het nablussen zal nog enkele uren duren.