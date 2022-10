Dode en gewonde bij steekpartij in Best

Bij een steekpartij in het Brabantse Best is een man omgekomen. Een tweede persoon is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De politie trof de man donderdagavond laat na een melding zwaargewond aan op de Koningin Julianaweg-Zuid in Best. Medische hulp mocht niet baten. Aan de steekpartij ging volgens een woordvoerder van de politie een ruzie of woordenwisseling vooraf in een nabijgelegen cafetaria.

Wat er precies is gebeurd, is niet duidelijk. De politie heeft de omgeving afgezet. Forensische rechercheurs zoeken daar naar DNA-sporen, vingerafdrukken of voorwerpen die meer kunnen vertellen over de toedracht. De identiteit van het dodelijke slachtoffer is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk hoe de andere persoon, ook een man, eraan toe is.

De politie Oost-Brabant vraagt getuigen en andere mensen die meer weten over het incident zich te melden.