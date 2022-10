Excuus PvdA aan Gijs van Dijk, maar hij keert niet terug in Kamer

Het partijbestuur van de PvdA heeft excuses gemaakt aan partijgenoot Gijs van Dijk, die uit de Tweede Kamer vertrok na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. De partij had daar onderzoek naar laten doen, maar het bestuur was daarna onzorgvuldig in het trekken van conclusies, zo erkent het partijbestuur in een verklaring.

Een beroepscommissie had het bestuur hierin onlangs teruggefloten en dat besluit neem het bestuur nu over. Wat het bestuur betreft staat niets een terugkeer van Van Dijk in de weg. Maar Van Dijk heeft nu besloten dat toch niet te doen, staat in de verklaring.