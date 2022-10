Feyenoord ‘baalt enorm’ van onlusten in Oostenrijkse Graz

Feyenoord “baalt enorm” van de onlusten rond de wedstrijd tegen Sturm Graz in Oostenrijk donderdagavond. Dat laat de club vrijdag in een verklaring weten. “Wat zich precies heeft voltrokken, moet uit nader onderzoek blijken”, aldus Feyenoord. “Duidelijk is dat het op bepaalde plekken in het stadion zeer onrustig is geweest en er vernielingen zijn aangebracht.”

Tijdens en na afloop van de wedstrijd in de Europa League waren er ongeregeldheden in de Merkur Arena in Graz. Fans van beide clubs raakten slaags met elkaar, zegt de lokale politie. Meegereisde Feyenoordfans bekogelden de politie met voorwerpen en richtten grote vernielingen aan in het stadion. De Oostenrijkse politie zette pepperspray in om rellende supporters in bedwang te houden. Zeven Nederlanders en vier Oostenrijkers zijn aangehouden. Twee Nederlanders raakten na de wedstrijd gewond door een mogelijke steekpartij.

Feyenoord zegt samen te werken met Sturm Graz en de lokale autoriteiten om zo veel mogelijk informatie te verzamelen over de incidenten. Er worden onder meer camerabeelden bekeken. Daarmee wil de club een volledig beeld krijgen om van daaruit maatregelen te treffen.

Supportersvereniging De Feijenoorder laat weten de ongeregeldheden net als de clubleiding sterk af te keuren. “Vooral na de wedstrijd is er grote schade aangericht in het stadion”, zegt de vereniging in een verklaring. “Als supportersvereniging betreuren we deze acties.”

De Feijenoorder stelt ook geschrokken te zijn van hoe de Oostenrijkse politie optrad. Supporters die zich rustig hielden zouden daar volgens de vereniging ook slachtoffer van zijn geworden. “Het gebruik van pepperspray in het stadion is in onze ogen een stap te ver. Een ongewenste situatie die net als de eerstgenoemde vernielingen onderzocht dient te worden. We zullen hierover met de club in gesprek gaan.”

Feyenoord verloor de wedstrijd met 1-0 van Sturm Graz. Volgende week komt het Italiaanse Lazio naar de Kuip voor de laatste wedstrijd in de groepsfase.

De Rotterdamse club is vorig seizoen herhaaldelijk beboet en bestraft voor het wangedrag van de fans. Feyenoord moest in totaal ruim 500.000 euro aan boetes betalen. In de uitwedstrijd tegen Lazio in Rome eerder dit seizoen waren geen Feyenoordsupporters welkom. Dat was een deel van de straf van de UEFA voor ongeregeldheden tijdens beide duels met Olympique Marseille in de halve finales van de Conference League.