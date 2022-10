Hoogste bezoekersaantallen in bioscopen sinds begin coronacrisis

Bijna 800.000 mensen hebben in de afgelopen week een bioscoop of filmtheater bezocht. In totaal kochten 792.000 mensen een kaartje voor een film, meldt de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) vrijdag. De NVBF spreekt van de beste week qua bezoekers sinds het begin van de coronapandemie op 15 maart 2020.

De vijf films die de afgelopen week de meeste bezoekers trokken waren Black Adam, Ticket to Paradise, Smile, De Grote Sinterklaasfilm: Gespuis in de Speelgoedkluis en Big Trip 2: Een Beregoed Avontuur. Regio Midden en Regio Zuid vierden deze week de herfstvakantie, Regio Noord was vorige week aan de beurt.

Sinds de heropening van de bioscopen en filmtheaters in februari van dit jaar zijn er in totaal bijna 20 miljoen bezoekers geweest, meldt de NVBF.