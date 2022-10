KNAW schorst lidmaatschap in opspraak geraakte hoogleraar

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) heeft het lidmaatschap van een hoogleraar geschorst. De betreffende hoogleraar, Tim de Zeeuw van de Universiteit Leiden, wordt beschuldigd van intimiderend en ongewenst gedrag tegen vrouwelijke collega’s. Na de schorsing heeft De Zeeuw besloten zijn lidmaatschap te beĆ«indigen.

“De KNAW heeft zelf geen bewijzen van datgene waarvan De Zeeuw wordt beschuldigd”, zo schrijft de organisatie. “Wel heeft het KNAW-bestuur op basis van de nu beschikbare informatie geconstateerd dat hij zich naar alle waarschijnlijkheid schuldig heeft gemaakt aan het in aanmerkelijke mate vertonen van grensoverschrijdend gedrag.” De KNAW zegt voor een “veilig werkklimaat” te staan. De Zeeuw was lid van het genootschap van excellente wetenschappers.

De Zeeuw bevestigde eerder in wetenschapsblad Science de hoogleraar te zijn die in opspraak was geraakt. Hij zei dat hij “op een ouderwetse manier onplezierig en ongeduldig” was. Hij is het oneens met zijn universiteit om hem op non-actief te zetten en hem de toegang tot de gebouwen te ontzeggen. Het Max Planck Instituut en de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO) verbraken woensdag hun banden met de hoogleraar.

Het Leidsch Dagblad schreef donderdag, na interviews met meerdere vrouwen die met hem gewerkt hebben, dat het een “publiek geheim” was dat De Zeeuw “vies en eng” was. Collegevoorzitter Annetje Ottow zei dinsdag in NRC dat De Zeeuw “meerdere jaren” intimiderend en ongewenst gedrag had vertoond.