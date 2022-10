Man (55) aangehouden voor dodelijke steekpartij Best

Een 55-jarige man uit Best (Noord-Brabant) is aangehouden voor betrokkenheid bij een dodelijke steekpartij in diezelfde plaats donderdag. Een 63-jarige Eindhovenaar kwam door de steekpartij om het leven. Zijn 39-jarige stiefzoon uit Best raakte gewond.

De politie trof de Eindhovenaar donderdagavond laat na een melding zwaargewond aan op de Koningin Julianaweg-Zuid in Best. Medische hulp mocht niet baten. Hij overleed ter plekke.

Aan de steekpartij ging volgens een woordvoerder van de politie een ruzie of woordenwisseling vooraf in een nabijgelegen cafetaria. Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht.

De politie vraagt getuigen zich te melden.