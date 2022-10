Meisje met de parel hangt weer op zaal

Het schilderij Meisje met de parel van Johannes Vermeer hangt weer op zijn vaste plek in museum Het Mauritshuis in Den Haag. Medewerkers hingen het vrijdag om half vier op, nadat het donderdag was belaagd door klimaatactivisten. De lijst werd daarbij licht beschadigd, maar het schilderij zelf niet doordat het achter glas zit.

“We zijn ontzettend dankbaar dat het Meisje onbeschadigd is gebleven en zo snel weer op haar vertrouwde plek hangt. Zodat onze bezoekers van over de hele wereld haar weer kunnen bewonderen”, aldus museumdirecteur Martine Gosselink.

Het werk van Vermeer is onderzocht in het restauratieatelier van het museum. Daar werd definitief geen schade aan het beroemde werk zelf vastgesteld.