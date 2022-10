Minder mensen met corona in het ziekenhuis

Het aantal patiënten dat met corona in het ziekenhuis ligt bedroeg vrijdag 1040, het laagste aantal in drie weken. Op 7 oktober was het met 962 voor het laatst lager dan nu. Het totale aantal ziekenhuisklanten met corona ging vrijdag met 68 omlaag ten opzichte van donderdag, de grootste daling sinds eind juli. Op de intensive cares worden nu 53 mensen met corona behandeld, op de verpleegafdelingen 987.

Dat valt op te maken uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De cijfers van het LCPS maken geen onderscheid tussen mensen die wegens coronaklachten zijn opgenomen en mensen die andere problemen hebben en toevallig ook besmet bleken.