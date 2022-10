Rijkswaterstaat waarschuwt voor drukkere avondspits om wintertijd

Weggebruikers moeten vanaf maandag rekening houden met een drukkere avondspits. Rijkswaterstaat waarschuwt dat veel automobilisten vanwege de wintertijd in de spits in het donker rijden, en dat dit “soms wel even wennen” is. “We adviseren weggebruikers om extra alert te zijn en rekening te houden met vertraging.”

Volgens Rijkswaterstaat is het zicht in het donker altijd minder en kunnen remlichten bijvoorbeeld feller lijken en zo voor afleiding zorgen. Ook houden automobilisten tijdens het rijden in het donker meer afstand. “Dat is goed voor de veiligheid, maar er past wel minder verkeer op de weg.” Daarnaast is ook de herfstvakantie afgelopen en gaan meer mensen weer op weg naar hun werk.

De afgelopen tijd is het sowieso steeds drukker geworden op de weg. Zo zijn met name op dinsdag en donderdag de spitsen erg druk, aldus Rijkswaterstaat. “In combinatie met regenachtig en soms onstuimig herfstweer heeft dit al de nodige extra vertraging met zich meegebracht.”

De wintertijd gaat in de nacht van zaterdag op zondag in. De klok gaat dan een uur achteruit, en ’s avonds wordt het eerder donker. Om 03.00 uur wordt de tijd verzet naar 02.00 uur.