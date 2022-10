Sharon Dijksma voorgedragen als nieuwe voorzitter VNG

Sharon Dijksma, de burgemeester van Utrecht, is voorgedragen als kandidaat voor het voorzitterschap van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dit zou vanaf juni 2023 zijn, voor een termijn van vier jaar. Op het moment is Jan van Zanen nog de voorzitter. Hij is de burgemeester van Den Haag. Op 2 december wordt de kandidatuur van Dijksma tijdens de Algemene Ledenvergadering aan de leden voorgelegd.

Vanaf december dit jaar tot juni 2023 gaat ze aan de slag als vicevoorzitter van de VNG. Hubert Bruls is nu nog de vicevoorzitter. Hij is de burgemeester van Nijmegen. Bruls en Van Zanen zitten in hun tweede en laatste benoemingstermijn.

Volgens René Verhulst, voorzitter van de Voordrachtscommissie van de VNG, is Dijksma een herkenbaar boegbeeld en een verbinder. Ook zou ze een goed gevoel hebben voor veranderende bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen en de uitdagingen waar gemeenten voor gesteld staan.

Dijksma laat in een eerste reactie weten “erg trots en dankbaar” te zijn. “Wat mij betreft zetten we als gemeenten op onderwerpen waarbij dat kan, vaker een stap naar voren en zijn we een stevige gesprekspartner die zelfbewust en vanuit eigen kracht opereert, als vertegenwoordiger van alle leden. Ik heb hier erg veel zin in!”.

De VNG behartigt de belangen van Nederlandse gemeenten. Alle gemeenten in Nederland zijn lid.