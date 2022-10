Terminal trein naar Londen krijgt andere plek op Amsterdam CS

De trein naar Londen blijft rijden vanuit Amsterdam, maar de vertrekterminal krijgt een andere plek op Amsterdam Centraal. NS meldt dat de Eurostar Terminal wordt verplaatst naar de zogeheten Amstelpassage, een tunnel onder de sporen. De huidige krappe locatie van de terminal op spoor 15b wordt gebruikt voor een verbouwing van de sporen door ProRail.

Toen de verbouwing deze zomer werd aangekondigd, was het nog de vraag of de internationale treinen konden blijven rijden. Door het verplaatsen van de terminal is dat probleem nu opgelost. Ook wordt de nieuwe terminal een stuk groter en kunnen er straks per trein 600 reizigers mee, in plaats van 250.

Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe locatie opengaat. Momenteel rijden er tussen Londen en Amsterdam dagelijks vier treinen van Eurostar en NS.