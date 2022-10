Uitzonderlijk zachte dagen op komst

De komende dagen wordt het in Nederland een stuk warmer dan normaal. Er worden maximumtemperaturen van ver boven de 20 graden verwacht, wat volgens Weeronline zeer uitzonderlijk is voor eind oktober.

Vrijdag stijgt het kwik met uitzondering van de Waddeneilanden in het hele land tot boven de 20 graden. De hoogste temperaturen zijn voor Limburg. Daar kan het liefst 24 graden worden. Het is vrij zonnig, maar er is ook sluierbewolking.

Ook zaterdag zal zeer zacht verlopen. Het wordt 20 tot 24 graden en in Limburg kan het lokaal mogelijk 25 graden worden. Misschien valt er in de kustprovincies een spatje regen, maar op veruit de meeste plaatsen blijft het droog. Zondag verandert er weinig aan het weerbeeld, al is het een graadje minder zacht dan de voorgaande dagen.

Volgende week is het nog steeds bijzonder zacht voor de tijd van het jaar, maar het weerbeeld verandert wel. De zon schijnt minder vaak en regelmatig trekken enkele buien over het land. In de tweede helft van de week daalt het kwik geleidelijk naar 12 tot 14 graden en daarmee komt de temperatuur weer in de buurt van normale waarden voor deze tijd van het jaar.