Vervolgprik tegen corona kan ook mensen met nieuwe nier helpen

Ook mensen met een nieuwe nier kunnen volgens het Radboudumc in Nijmegen baat hebben bij boostervaccinaties tegen het coronavirus, zelfs als ze na de eerste twee of drie prikken nog geen afweerreactie ontwikkelden.

Na een transplantatie hebben mensen een lagere afweer door medicijnen tegen afstoting van de nieuwe nier. Slechts de helft van deze groep ontwikkelt na twee vaccins antistoffen. Het afweersysteem komt echter bij 60 procent van nierpatiƫnten met tot dan toe vergeefs lijkende coronaprikken alsnog in actie na een vervolginjectie.

Het Radboud baseert dit op de resultaten van een studie in vier universitaire ziekenhuizen. Daaraan deden ruim 300 niertransplantatiepatiƫnten mee die na twee of zelfs drie vaccins nog geen antistoffen hadden tegen het coronavirus. Een kleine meerderheid daarvan ontwikkelde door boosters uiteindelijk dus toch een betere afweer. Het type vaccin, de dosis en ook het tijdelijk en deels stopzetten van genoemde medicatie tegen afweer maakte geen verschil.

“Als we na twee of drie vaccinaties nog geen afweerreactie meten bij mensen met een nieuwe nier, zijn ze geneigd om met vaccineren te stoppen. Nu blijkt dat een volgende booster wel degelijk effect heeft. Na iedere booster bereiken we bij meer mensen een afweerreactie. Ook gaan de concentraties van antistoffen sterk omhoog na herhaald prikken”, licht nierspecialist Luuk Hilbrands toe.

Amsterdam UMC, UMC Groningen en Erasmus MC Rotterdam deden ook mee aan het onderzoek, waarvan de bevindingen nu zijn gepubliceerd in medisch tijdschrift The Lancet.