Wederom een daling in het aantal geregistreerde coronatests

Het gemiddelde aantal positieve coronatesten daalt nog steeds. Over de afgelopen week zijn per dag gemiddeld 2143 positieve testen geregistreerd, meldt het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Precies een week geleden lag dat gemiddelde op bijna 3000 per dag.

De laatste coronagolf is inmiddels zo’n tien dagen aan het afnemen. Het is mogelijk dat veel mensen beschermd zijn doordat ze inmiddels een herhaalprik hebben gekregen of doordat ze antistoffen hebben opgebouwd door een eerdere besmetting. Deze week kon het RIVM nog niet zeggen of de najaarsgolf echt voorbij is.

Vorige week meldde de Europese gezondheidsdienst ECDC dat een subvariant van het coronavirus, BQ.1 naar verwachting komende tijd de overhand zal krijgen in Europa. Volgens de dienst zal dat waarschijnlijk leiden tot een toename van het aantal besmettingen. BQ.1 is een subvariant van de omikronvariant van het coronavirus, die al langere tijd dominant is. Het RIVM ziet dat het aantal besmettingen met BQ.1 toeneemt, maar het is nog “afwachten” of dit ook de dominante variant wordt, aldus een woordvoerder eerder.