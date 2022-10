Weer vier leeuwen uit Oekraine opgevangen bij AAP

Stichting AAP heeft samen met internationale partners kans gezien een groot aantal leeuwen uit een asiel in Oekraïne in veiligheid te brengen. Die dieren moesten acuut weg uit het asiel van Wild Animal Rescue nabij Kiev, waar ook de vier leeuwen vandaan komen die AAP in maart dit jaar opving. De recente luchtaanvallen waren zo dichtbij dat de veiligheid van mensen en dieren ernstig in het geding was.

Nog afgelopen weekend is een transport met dieren vertrokken richting Polen. Vier volwassen leeuwen zijn na een tussenstop in Polen aangekomen in het Spaanse opvangcentrum van AAP. Acht andere leeuwen en drie leeuwenwelpjes worden binnenkort door diverse partners vanuit het Poolse dierenpark in Poznan naar een veilige plek gebracht.

De leeuwen zijn eerder door dierenactivisten weggehaald van privé-eigenaren, die de dieren vaak onder erbarmelijke omstandigheden hielden. Zo werd leeuwin Liena in een kleine kooi aangetroffen door militairen in de Donesk regio. De eigenaar was gevlucht, niemand wilde het dier verzorgen dus wilde het leger haar afschieten. Een telefoontje naar Natalia Popova van Wild Animal Rescue redde haar leven.

Getraumatiseerd

Pretzel, een naam die het dier later kreeg, leefde in een kooi van 1,5×2,5m zonder beschutting bij een privé dierenparkje. Tijdens bombardementen was alles om hem heen verwoest, wat Pretzel extreem angstig en gestrest heeft gemaakt. Ook hij werd opgevangen, maar een drone aanval vlakbij het asiel maakte abrupt een eind aan zijn herstel. Pretzel is ernstig getraumatiseerd en heeft zichzelf flink verwond door in blinde paniek tegen de tralies van het verblijf te rammen. Bij AAP zal Pretzel een speciaal zorgtraject ingaan in de hoop dat hij stap voor stap kan herstellen van zowel zijn lichamelijke als geestelijke beschadigingen. Van leeuwen Sem en Lova is weinig bekend van hun verleden. Ook zij werden gered bij privé eigenaren in de Donetsk regio.



Leeuw Pretzel na aankomst in AAP Spanje

Welzijnswetgeving

AAP focust op het redden van exotische dieren in nood in Europa, temeer omdat we in die gevallen kunnen aandringen op het verbeteren van Europese wet- en regelgeving. In Oekraïne is regelgeving voor dierenwelzijn nauwelijks aan de orde, wat blijkt uit het grote aantal wilde dieren wat nu opvang buiten het door oorlog geteisterde land nodig heeft. Desondanks heeft AAP besloten voor de meest acute gevallen ruimte te maken. Zo kwamen eerder dit jaar naast de vier leeuwen ook een lampongaap en een Afrikaanse wilde hond naar het Spaanse opvangcentrum van AAP.

Financiële hulp is welkom

AAP is vastberaden de leeuwen de zorg te geven die ze verdienen. Daarbij kunnen we alle hulp gebruiken! De opvang en verzorging van één leeuw kost 75,- per dag, dit komt neer op 50.000,- voor een half jaar verzorging van de vier dieren. Doneren kan op de website van AAP; www.aap.nl