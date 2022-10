Forse schade aan pand in Eindhoven na explosie

Een pand aan de Tongelresestraat in de Irisbuurt in Eindhoven is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaar beschadigd door een explosie. Waar deze door veroorzaakt werd is onduidelijk, maar de politie houdt rekening met opzet. Niemand raakte gewond.

De explosie vond rond 03.50 uur plaats, meldt een politiewoordvoerder. Explosievenspecialisten en forensische rechercheurs onderzoeken de plaats delict op sporen en de omgeving is in verband met de veiligheid afgezet.

Volgens het Eindhovens Dagblad vond de explosie zaterdagochtend plaats bij Shishalounge Number One, een horecagelegenheid waar vorig jaar december ook een explosief werd gevonden, dat toen echter niet ontplofte. Er werd destijds vermoedelijk ook op het pand geschoten.

De politie roept mensen die iets hebben gehoord of gezien op om zich te melden.