Geen extra drukte Mauritshuis nu Meisje met de parel terug is

Het Mauritshuis trekt zaterdag geen extra bezoekers, nu het schilderij Meisje met de parel van Johannes Vermeer na een klimaatactie weer op zijn vaste plek in het museum hangt. “Het is redelijk druk, maar niet drukker dan op eerdere zaterdagen in de herfstvakantie”, zegt een woordvoerder van Het Mauritshuis.

Hij voegt eraan toe dat er wel bezoekers zijn die vragen of de zaal waar het werk van Vermeer hangt open is. Het schilderij was donderdag belaagd door klimaatactivisten. De lijst werd daarbij licht beschadigd, maar het schilderij zelf niet doordat het achter glas zit.

Het werk van Vermeer is onderzocht in het restauratieatelier van het museum. Daar werd definitief geen schade aan het beroemde werk zelf vastgesteld. Medewerkers van het museum hingen het Meisje met de parel vrijdag om half vier weer op.