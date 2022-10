Media: verdachten in Amsterdam opgepakt voor explosie in België

De politie heeft zaterdag twee verdachten aangehouden in Amsterdam vanwege een explosie zaterdagochtend vroeg in Antwerpen, aldus Belgische media. Volgens de media gaat het om een aanslag op een verkeerde woning. Of de opgepakte personen Nederlanders zijn, is nog onduidelijk.

Om 06.00 uur was er een explosie in de Pieter Van Passenstraat in het district Wilrijk, bij de woning van een 90-jarige vrouw. Niemand raakte gewond, wel liep de woning flinke schade op. Het Belgische OM gaat ervan uit dat de daders zich vergist hebben in de woning en het niet op deze vrouw hadden gemunt, aldus Belgische media.

De politie in Amsterdam kan niet bevestigen dat er twee mensen zijn opgepakt in de hoofdstad. Het parket van Antwerpen is tot dusver niet bereikbaar.

“De onderzoeksrechter heeft om een overlevering aan ons land gevraagd”, aldus het Belgische parket in de media. Het is nog onduidelijk of en wanneer dat zal gebeuren.