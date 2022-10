Ook 29 oktober warmste ooit gemeten in Nederland

Het is zaterdag de warmste 29 oktober ooit gemeten, zowel landelijk als officieel, meldt Weeronline. Vrijdag 28 oktober brak ook al een warmterecord. In Maastricht is het zaterdagmiddag 24,3 graden. Het officiële record, waarvoor de meting in De Bilt leidend is, werd rond 14.00 uur met 19,8 graden verbroken. Het oude record uit 2005 van 19,7 graden sneuvelde daarmee.

Het record van zaterdag is het zesde officiële datum-warmterecord van dit jaar. Dit tegenover één kouderecord in 2022.

De komende dagen wordt het minder warm. Zondag wordt in het zuidoosten van Nederland zo’n 22 graden verwacht. Het landelijke record voor 30 oktober staat op 22,6 graden, gemeten in 2005. Eind volgende week worden temperaturen van 12 tot 14 graden verwacht.