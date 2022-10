Toppers-concert op 17 november afgelast na Jumbo-actie

Het Toppers-concert dat op 17 november zou plaatsvinden in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam gaat niet door, bevestigt het management van de gelegenheidsformatie na berichtgeving van RTL Boulevard. Volgens het management van de Toppers wordt het concert afgezegd vanwege “een tegenvallende spaaractie” van de Jumbo.

Jumbo-klanten konden via een actie sparen voor een gratis tweede kaartje voor het concert van de Toppers op 17 november. Maar voor dat concert werden uiteindelijk niet genoeg kaarten gekocht, volgens het management van de Toppers is dit te wijten aan de spaaractie. “Wij hebben onze kaarten nog nooit zo snel uitverkocht.” Daarmee doelt het management op de kaarten voor de concerten op 18, 19 en 20 november. Die concerten gaan dan ook gewoon door.

Volgens de supermarktketen wordt het concert op 17 november afgezegd vanwege “achterblijvende kaartverkoop via de Jumbo-actie”, laat een woordvoerder weten. “Uiteraard vinden we dit erg jammer voor onze klanten. Vanzelfsprekend krijgen de klanten die via Jumbo een kaartje hebben gekocht het geld teruggestort.”