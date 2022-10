Tweetal aangehouden voor afpersing en ontvoering vrouw

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een man en een vrouw aangehouden vanwege de afpersing en gijzeling van een 19-jarige vrouw uit Roosendaal. De vrouw had vrijdagmiddag met een vriendin afgesproken op een chaletpark aan de Schouwenbaan in Wouwse Plantage (Noord-Brabant). In het chalet was ook een man aanwezig, die een bekende is van het slachtoffer.

De vriendin en de man dwongen de vrouw met vuurwapens geld van haar bankrekening over te maken. Vervolgens reden de twee met het slachtoffer naar een geldautomaat, waar ze haar dwongen geld op te nemen. Daarna lieten ze de vrouw achter op een parkeerplaats.

De verdachten zijn een een 23-jarige man uit Roosendaal en een 20-jarige vrouw uit Wouwse Plantage. Ze werden iets na middernacht aangehouden op het chaletpark. Bij hun aanhouding werd ook een pistool en geld in beslag genomen. De twee zitten zaterdag nog vast voor verhoor.