Voetganger (82) overleden door aanrijding met auto in Breda

Een 82-jarige Bredanaar is vrijdagavond omgekomen door een ongeluk op de Zwijnsbergenstraat in Breda. De man, die te voet was, werd aangereden door een auto.

De weg was vrijdagavond enige tijd afgesloten wegens het ongeluk. Een mobiel medisch team kwam ter plaatse om hulp te verlenen. Het slachtoffer werd daarna vervoerd naar het ziekenhuis, waar hij kort na aankomst overleed.

Over de bestuurder van de auto heeft de politie niets bekendgemaakt. Wat er precies is gebeurd, wordt onderzocht.