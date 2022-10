Een woning in Zeewolde in Flevoland is in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere keren beschoten. Volgens de politie waren er meerdere mensen aanwezig in het huis, maar raakte niemand gewond door de schietpartij, die plaatsvond rond 01.30 uur aan de Teylingen.

De politie heeft een onderzoek ingesteld en roept getuigen op zich te melden. Mensen die opnames van het incident hebben gemaakt via een deurbelcamera of dashcam wordt verzocht die beschikbaar te stellen.