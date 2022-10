Zwaar vrachtverkeer mag niet meer over viaduct A7 Purmerend

Vrachtverkeer zwaarder dan 30 ton mag uit veiligheidsoverwegingen niet meer over het viaduct rijden in de A7 ter hoogte van Purmerend, over het Noordhollandsch Kanaal. Rijkswaterstaat meldt dat de maatregel na een inspectie per direct van kracht is. Het overige verkeer kan veilig over het viaduct blijven rijden.

Uit de inspectie is naar voren gekomen dat de steunpunten van het viaduct zwaar vrachtverkeer mogelijk niet kunnen dragen. Vrachtwagens in de gewichtsklasse boven de 30 ton worden daarom in beide rijrichtingen ter hoogte van Purmerend omgeleid. Vrachtverkeer richting Den Oever rijdt via de N247, N244 terug naar de A7. Vrachtverkeer richting Zaanstad wordt omgeleid via N244, N246 naar de A8. Chauffeurs worden hierop gewezen via gele borden langs de weg.

Rijkswaterstaat gaat nader onderzoek doen naar de staat van het viaduct om te kijken welke vervolgstappen nodig zijn om de constructie te verstevigen.