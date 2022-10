Actiegroepen: erg moeilijk om te demonstreren tijdens klimaattop

Veel activisten maken zich zorgen over de mogelijkheden om te demonstreren tijdens de klimaattop in het Egyptische Sharm-el-Sheikh dit jaar. Sommige Nederlandse actiegroepen besluiten daarom niet te gaan. Andere zijn nog in afwachting van de mogelijkheden om in elk geval op aangewezen plekken te demonstreren. Amnesty International en Human Rights Watch uitten al eerder kritiek op het gebrek aan mogelijkheden om actie te voeren in Egypte.

Tim Zijlstra gaat voor Oxfam Novib naar de klimaattop. Hij zegt dat vorig jaar in Glasgow veel mogelijk was. “Nu is het erg onduidelijk.” Het is nog steeds niet zeker of er een locatie komt waar demonstranten in elk geval hun geluid kunnen laten horen, vertelt hij. Zijlstra denkt dat Oxfam, samen met Greenpeace, kan meedoen aan een demonstratie. Verder moet hij voor acties wel toestemming vragen voor de tak van Oxfam die in Egypte werkt. “We willen het voor hen niet moeilijker maken dan het al is.”

De Jonge Klimaatbeweging liep vorig jaar mee met de klimaatmars in Glasgow. “Zoiets zal dit jaar niet mogelijk zijn”, zegt voorzitter Aniek Moonen. “Het werd ons ook wel ontraden om te demonstreren in Sharm-el-Sheikh dit jaar.” De Jonge Klimaatbeweging is aanwezig bij de COP27, maar zal vooral in gesprek gaan met aanwezigen.

De meeste aanhangers van Extinction Rebellion hebben besloten helemaal niet naar de klimaattop te gaan, vertelt Hannah Prins van de actiegroep. Vorig jaar ging ze mee met de klimaattrein naar Glasgow. “Maar die COP is ook wel echt mislukt.” Op de laatste dag drongen China en India aan op een verandering in de slotverklaring op het punt van steenkool. “Uitfaseren” werd het minder stellige “afbouwen”. “Zo’n woord verandert alles”, zegt Prins.

Ze vertelt dat Extinction Rebellion de hoop in de COP verloren heeft. “Dit is de 27ste klimaattop, zoveel verschil gaat die niet meer maken. Anders was dat in de 26 hiervoor wel gebeurt. Daar komt nog eens bij dat de situatie in Egypte niet veilig is. Je kunt daar niet de straat op om je punt te maken.” Bovendien wilde ze sowieso niet naar Sharm-el-Sheikh vliegen en duurzamere alternatieven waren geen optie.

Activisten wereldwijd maken zich zorgen om de mogelijkheden om zich publiekelijk uit te spreken in Egypte. Zo zei een van de bekendste Egyptische activisten Hossam Bahgat eerder tegen persbureau Reuters dat het moeilijk was voor Egyptische organisaties om zich ├╝berhaupt te registreren voor COP27. Daardoor kunnen veel lokale groepen niet gaan, aldus Baghat.