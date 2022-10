Demonstranten op de Dam voor aandacht asielbeleid

Demonstranten zijn zondagmiddag op de Dam in Amsterdam bij elkaar gekomen om aandacht te vragen voor het asielbeleid in ons land en de rest van Europa. Onder het motto ‘menswaardige opvang voor iedereen’ is het protest – zo omschrijft de organisatie het in ieder geval – gericht “op de door het kabinet veroorzaakte crisis in de opvang en het Europese asielbeleid.”

De groep mensen zal een stuk door het centrum van de stad lopen naar het stadhuis. De demonstratie is een initiatief van het zogeheten Platform Stop Racisme.