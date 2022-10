Demonstratie in Amsterdam voor aandacht asielbeleid

Demonstranten hebben zondagmiddag een protest gehouden in Amsterdam om aandacht te vragen voor het asielbeleid in ons land en de rest van Europa. Onder het motto ‘menswaardige opvang voor iedereen’ was het protest – zo omschrijft de organisatie het in ieder geval – gericht “op de door het kabinet veroorzaakte crisis in de opvang en het Europese asielbeleid”.

De groep mensen startte met een samenkomst en sprekers op de Dam en liep door het centrum van de hoofdstad naar het stadhuis. De demonstratie was een initiatief van het zogeheten Platform Stop Racisme.

Een woordvoerder van de organisatie meldde na afloop dat het protest goed was verlopen. Er waren ook bij het stadhuis sprekers en muziek.