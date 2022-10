Dode na schietpartij in centrum van Rotterdam

In Rotterdam is zaterdagavond een dode gevallen na een schietpartij in het centrum. Een spoedoperatie op straat en een spoedrit naar het ziekenhuis mochten helaas niet meer baten, meldt de politie.

Het is onduidelijk wat er aan het schieten vooraf is gegaan. De politie heeft vooralsnog geen aanhoudingen verricht.

De beschieting vond plaats op het Tiendplein rond 22.20 uur, ter hoogte van restaurant Amore, meldt Rijnmond. Bezoekers van eetgelegenheden in de omgeving zijn volgens de regionale omroep op de grond gaan liggen bij het horen van de schoten. “Iemand zei: dit is vuurwerk. Maar ik zei: nee, dit is een beschieting”, zegt een getuige bij Rijnmond. Volgens haar klonken er zes à zeven schoten. “Het was losse schoten, die niet klonken als uit een automatisch vuurwapen.”

De politie doet ter plaatse sporenonderzoek en praat met getuigen. Getuigen wordt gevraagd zich te melden.