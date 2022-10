Klok een uur teruggezet naar wintertijd

De wintertijd is zaterdag op zondagnacht ingegaan. De klok is om 03.00 uur een uur teruggezet. Hierdoor is het ’s ochtends eerder licht en ’s avonds eerder donker.

Officieel is de wintertijd de standaardtijd. De zomertijd gaat in 2023 in het laatste weekend van maart weer in.

De zomertijd is ingesteld om de uren dat het licht is in de zomermaanden beter overeen te laten komen met de uren dat mensen wakker zijn. Zo zou het elektriciteit besparen, omdat het ’s avonds een uur langer licht blijft.

Even was er sprake van dat het twee keer per jaar verzetten van de klok op zijn einde zou lopen. Het Europees Parlement heeft daar de voorkeur voor uitgesproken, maar dat is in Brussel op de lange baan geschoven.