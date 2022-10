Meer dan 20 aanhoudingen bij feest in Amstelveen

Meer dan twintig mensen zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden bij een feest op een bedrijventerrein in de wijk Legmeer in Amstelveen. Feestgangers raakten in gevecht met beveiligers en de politie moest meerdere keren optreden. Agenten werden bekogeld met stenen en delen van stoeptegels. Ook reed een man op agenten in.

In de wijk Westwijk in Amstelveen richtten feestgangers vernielingen aan.

Herbert Raat, wethouder van de VVD in Amstelveen, spreekt van een grote schande. Op Twitter plaatste hij foto’s van een vernielde metrohalte. “De halte is vannacht compleet vernield nadat een ‘feest’ uit de hand liep”, aldus de wethouder. “Gelukkig hangen er voldoende camera’s om daders goed in beeld te brengen.”